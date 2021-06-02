石油輸出國組織以及俄羅斯等國的OPEC+決定，維持縮小減產規模步伐，刺激原油價格升至兩年多來最高。紐約期油收報每桶67.72美元一桶；倫敦期油收報70.25美元一桶。

據OPEC+決定，本月變相會增產至35萬桶，而7月則每日增產至約45萬桶，完成自5月以來恢復每日210萬桶原油供應的目標。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲指出，中美能源消費持續復蘇，需求有明顯改善，但石油市場仍有很多不明朗因素，會繼續監察市場情況。

雖然印度等國家疫情再次惡化，但由於美國、中國及部份歐洲國家的疫情受控，燃料消耗開始增加，今年石油價格已經上升4成。據國際能源署的資料顯示，全球對於石油的需求，可能會於一年內反彈至疫情前的水平，明言回升速度會比之前所評估的快。

受消息刺激，三桶油股價均上升，中海油（833）升0.8%，現報8.78元；中石油（857）升1.5%，報3.3元；中石化（386）升1.4%，報4.28元。

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