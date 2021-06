逛超級市場,碰到一位舊同學,呆了。

以前是高大靚仔的,今天看起來依然不錯,但令我呆著的是,他被身邊一個女人篤著他的頭說:「講、咗、好、多、次、喇、你、醒、少、少、得、唔、得、呀!」

最後那個「呀」字,好大聲,好高音,超市內的顧客都跟我一樣,呆了。

如何可以確保自己的幸福而避免娶個又肥又醜又惡的老婆?

我們先不說感情,由最簡單的工作說起。

職業沒有貴賤之分,但有位智者說過,工作有簡單和複雜之別。

所謂簡單工作,就是當你接受過相關訓練之後,每天週而復始重覆又重覆處理同樣事情,例如在廚房洗菜、在會計部入數、在超級市場做收銀員。

處理這類工作,做得好與不好跟你腦袋「轉數」沒有關係,勤力才是關鍵。英文有個更傳神的字,industrious。

轉數快的人不會比轉數慢的人做得更好,前者可能在受訓期間快上手,但容易上手並不代表稱職 — productivity depends on how well you do the job,not how fast you learn to do it。

至於複雜的工作,就是需要面對「變」的工作。

不是說你沒有需要接受訓練便可以打天才波開始返「複雜」工作。而是無論你受過甚麼訓練,都沒有人能確保徹底完成每天工作,因為這類工作關鍵,是應變能力。

轉數快慢,絕對影響這類工作的效率。

勤力是否沒有用呢?當然不是,勤力絕對有用,但絕對並不是什麼「天才是百分之九十九的努力」那麼極端。

如果本身沒有這個轉數的話,再努力也是枉然;轉數不是唯一條件,但肯定是前設條件。

初出茅廬的時候,間中會在公司的會議室或升降機大堂遇上一位地位崇高的女神。她做的部門不是 wealth management,而是 prime brokerage。

所謂 prime brokerage,服務的不是富豪,而是 hedge funds。這位女神負責的是 prime brokerage 裏面一個叫 capital introduction 的 function,簡單來說就是幫 hedge funds 搵投資者。

有一次買咖啡,我與一位同事剛好排在她後面,而同事竟然爭著幫她付錢。「Marcus話請你,佢成日都話Christina Gaw係佢女神。」她充滿仙氣地笑著一句「I don’t think I deserve that」,我頓時漲紅了臉。

但從那次之後,我學到一個簡單道理,原來人人都愛讚美,Chrisitina 也不例外。只是一杯咖啡和一句「女神」,兩位後輩與這位神枱級美人竟然可以一起拿著咖啡走回公司。

以前科技沒有今天發達,hedge fund要搵錢,投資者要搵資訊,cap intro 可說是唯一渠道。生意比現在容易做,但任何要兼顧多方面利益的工作都是千千萬萬噸的壓力,所以很多做這一行的女性都捱到十分殘,唯獨Christina仍然明艷照人。

問她有什麼秘訣可以事事處之泰然,我到今天都沒有忘記她的答案:embrace uncertainty。

耳聞目睹最多的富豪故事,就是在他們年輕的時候、捱窮的時後、創業的時候,生活不只是艱難,還要是惶恐。今日唔知聽日事,那有法子安然的度過?但我們人生學到最難忘最難得最有價值的東西,往往都是在巨變中發生的。

很多人以為維持現狀是沒有問題的,但其實避免改變並不代表不用改變,你只是等到最後一刻才變而已,而到那個時候,你就不是自願改變,而是被逼改變。

一講到改變,quote得最多就是柯達這家公司。今天不肯變,明天不肯變,到智能手機面世的時候才意識到不能不變,已經為時已晚。

什麼類型的人最不怕改變?就是像我這種lateral thinkers了。我不是說像我這類人一定成功,但最起碼,我那種非線性思維會讓我夠膽做一些普通人不夠膽做的事。

最最最簡單,就是主動追求一位你想追求的女生。

一旦你主動追求,就等於你主動求變。一旦你主動求變,就等於引申無限的可能性,包括失敗、傷心、成功、喜悅。

求穩不求變,就可以安然度過人生嗎?

你看柯達。

你看我那位在超市內被一隻肥大的手指篤爆頭的舊同學。

今天不主動,明天不主動,最終的結果就是被動地承受生命中不能承受的痛。

