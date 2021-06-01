全球印銀紙的年代，現時港元、美元和其他主要貨幣存款利率基本上都是接近零。但香港的通脹率仍然有約2%左右，如果不採取實際行動去抗通脹，你在的銀行的存款在5年後將減少10%的購買力。筆者今期主要討論有甚麼保險產品可以抗通脹。

首先，保險應該姓「保」，以保障先行，但在這非常時期，亦不得不推介儲蓄保險。要精明選購合適的產品，有以下兩點要注意：

1. 最好選擇不超過5年期的儲蓄保險。因為大家無法估計存款利率會否升至一個有吸引力的水平，避免資金被鎖死太長時間。

2. 上網購買可以減低成本（主要是銷售成本），換句話說，保險公司可以給你較高的回報率。

分析了市場上產品，有三隻只可在網上購買的儲蓄保險產品，筆者認為可以考慮：Blue的5年期產品，每年保證回報2.3%；中銀人壽的3年期產品，每年保證回報2.18%；恒生的5年期產品，每年保證回報2.1%。另外，如果準備日後用BNO移民英國，手上有英鎊，滙豐人壽有隻英鎊儲蓄保險，3年期，每年保證回報2.68%。

筆者在此強調抗通脹應該用分散投資的方法，不可以All in買儲蓄保險，因為整體回報實在有限。另可考慮直接購買股票收息和債券基金收息。香港現時還有很多從事舊經濟的上市公司（如銀行股和領展），每年派約4至5厘的股息；加上疫情過去後，分分鐘可以「財息兼收」。

金堅