美國證券交易委員會（SEC）去年警告過電動車商Tesla，指其行政總裁馬斯克於使用社交媒體Twitter時，兩次違返法院頒令，所以要求於馬斯克發佈Twitter時，須得到Tesla律師批准。

《華爾街日報》報道，SEC曾於2018年指馬斯克透過Twitter，發佈有關Tesla可能被收購的消息，有機會涉及欺詐行為。隨後馬斯克向SEC支付2000萬美元和解金，Tesla亦向SEC支付2000萬美元罰金，最終SEC同意和解，但要求Tesla律師監督馬斯克於社交媒體上的言論。

報道亦指取得SEC向Tesla發出的文件，當中提及SEC於2019及2020年間發送至Tesla的信件中，有部份馬斯克的社交媒體言論並未經過Tesla的律師批准，所以指出Tesla未能執行監督馬斯克發帖的程序，存在失職問題，而且馬斯克亦多次涉嫌藐視法庭命令。報道指Tesla、馬斯克及SEC均未有回應相關事項。

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