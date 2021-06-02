富誠地產林栢榮表示， 新一批白居二準買家出爐，帶動未補地價二手成交，過去約一星期黃大仙及鑽石山區已錄得最少10宗白居二入市，平價公屋成該類人士置業之選，售價最平為東頭二邨一個裝修殘舊公屋單位，以283.5萬元售出。

林栢榮稱，東頭二邨最新一宗白居二成交，位於安東樓中層15室，實用面積428方呎，2房間隔，業主今年4月初於居二市場放盤，開價303萬元，放盤約2個月後，剛以283.5萬元售出，呎價6,624元。由於單位裝修非常殘舊，買家要將全屋重新裝修。原業主則於2002年以租置身份入市，買入價僅22.5萬元，持貨約19年，賬面獲利261萬元，大幅升值11.6倍。

過去一星期區內錄得最少10宗白居二成交，最貴為新蒲崗居屋采頤花園3座高層G室，實用面積589方呎，以718萬元售出，呎價12,190元。

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