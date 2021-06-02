建溢集團（638）去年底發通告，就韶關市物業的擁有權進行內部重組，1月初股價出現異動後再發通告，稱「不時考慮各種企業活動的商機，以提升股東價值及促進業務發展。」由於當時港股炒得火熱，丁點消息已令蟲變龍，建溢亦在此背景下，在1個多月時間，由不足1元爆升至2.18元

隨後港股由天堂重回凡間，建溢壞消息亦隨之出現，包括全年業績盈警，估計純利下跌約36%，以及將與旗下一名重要客戶結束服務合約，拖累股價跌穿1元水平，變相四圈執位再打過。

新近建溢再發通告，稱就可能出售韶關市廠房用地及建築物簽訂框架協議，涉及總面積約14.7萬平方米的四幅相連工業用地，以及總樓面面積約15萬平方米的建築物，集團強調，出售事項可強化財務狀況，亦有助資源分配。建溢最新市值僅4.4億元，出售廠地有望全面釋放價值，加上1元樓下已反映所有壞消息，值得逢低吸納，耐心地等好消息再臨，跌穿0.87元止蝕。

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略