鳳凰衛視 （2008） 發公告指，大股東劉長樂全資擁有的今日亞洲，周二（1日）與紫荊香港及信德集團 （242） 的全資子公司Common Sense簽訂有條件買賣協議， 紫荊香港及信德落實收購今日亞洲所持有的鳳凰衛視股份，共佔該公司已發行股本約37.93%，作價合共11.56億元。

紫荊香港同意收購今日亞洲持有約10.5億股鳳凰衛視股份，每股價格為0.61元，佔公司已發行股本21%，總代價6.4億元；信德則同意收購約8.5億股鳳凰衛視股份，每股0.61元，佔公司已發行股本16.93%，總代價約5.16億元。完成後，今日亞洲將不再是公司股東。

鳳凰衛視現升5.7%，報0.74元；信德跌0.4%，報2.47元。

今年2月初，鳳凰衛視出現人事變動，該公司發內部通告，指中央電視台副台長孫玉勝獲任命為常務副總裁；至月底，劉長樂由於其它工作安排，故卸任行政總裁，但會繼續擔任董事會主席及執行董事，而曾任東方衛視總經理、總編輯的徐威則接手CEO一職。

另外，鳳凰衛視旗下理財平台、由劉長樂於2014年創辦的鳳凰金融，本月初被公安部門以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，鳳凰金融實控人、董事長賀鑫已遭到刑事拘留。

鳳凰金融旗下從事網絡借貸訊息中介業務的鳳凰智信，被指旗下多款產品於去年9月11日出現大規模的逾期，截至去年10月15日，平台借貸餘額為97.7億元人民幣（約119億港元），出借人數為70,375人，因借貸金額龐大，波及人數眾多，引發出借人多次投訴和維權活動。今年1月15日，鳳凰金融在官網發佈《關於鳳凰智信出借人應急提前退出通道公告》，為出借用戶提供三大應急退出通道。其中一名叫小雪（化名）的出借人透露，只有極少的人選擇退出，絕大部份人仍然堅持本息全回。截至上月22日，完成退出的人僅有8,096人。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略