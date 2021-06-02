路透IFR引述消息指，微創醫療（853）旗下微創醫療機器人計劃今年內來港上市，集資約7億至10億美元（約54.6億至78億元），正與中金公司和摩根大通籌備上市相關工作。另外，內地媒體《IPO早知道》消息指，微創機器人最快本月正式提交上市申請。

微創機器人去年底與中金簽署上市輔導協議，擬於科創板上市，未知該公司是放棄科創板上市，轉往香港掛牌，或是打算兩地同步上市。上述報道未有提及。

微創機器人於2015年成立，主要從事手術機器人醫療器械的研發、生產和商業化。截至2020年12月31日，已有2個產品處於臨床試驗階段，包括創新外科手術機器人醫療器械產品分別為圖邁 ToumaiTM內窺鏡手術系統和鴻鵠TM骨科手術導航系統，另有3個產品已成功豁免臨床，包括於中國申請NMPA批准的蜻蜓眼DFVisionTM三維電子腹腔鏡系統、醫用內窺鏡冷光源，及在美國申請FDA批准的SkywalkerTM骨科手術導航系統。

微創機器人於去年完成30億元人民幣融資，引入高瓴資本、CPE、貝霖資本、遠翼投資、易方達資本等戰略投資者，融資後估值達225億元人民幣。截至2020年12月31日，高瓴持有微創醫療機器人超過8%股份，為最大機構投資方。

微創醫療近年積極分拆旗下業務上市，包括今年2月在本港掛牌的心通醫療（2160），首日上市升近55%。

另外，微創醫療建議發行本金額7億美元五年期零息可換股債券（CB），初步換股價每股92.8163元，較昨天收市價溢價32.5%。若CB獲悉數轉換，涉及5,851.97萬股或佔公司擴大後股本3.12%。預計所得款項淨額約6.9億美元，將用作研發投資、若干資本開支及營運資金用途。

微創醫療最新報64.2元，跌8.4%。

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