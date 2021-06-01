【本報訊】據房委會最新公佈，5月份全港共錄得105宗未補地價公屋及居屋成交，按月減少77宗或逾四成。惟業界預期，新一期「白居二」剛推出，提供4,500個名額，勢帶動未補價二手市場交投。

兩房戶4年升值九成

元朗新居屋宏富苑，樓齡只約四年，備受「白居二」客歡迎。市場消息指，宏富苑高層1室，實用面積438方呎，兩房間隔，業主開價465萬元，議價後以455萬元易手，呎價10,388元，買家為白居二客。據土地註冊處資料，原業主2017年4月以240.7萬元一手買入，持貨四年賬面獲利214.3萬元，物業大幅升值近九成。單位曾有加按紀錄，今年2月向財務公司抵押，借貸20萬元。

美聯物業柯志東表示，荃灣尚翠苑C座低層1室，實用438方呎，剛以520萬元未補價沽出，呎價11,872元。買家剛取得「白居二」購買證，見尚翠苑間隔實用，加上樓齡和裝修極新，故即睇即成交。原業主2017年6月以254.32萬元購入，四年升值一倍。

納米公屋亦獲承接。世紀21富山劉倩彤稱，鑽石山鳳德邨3座低層25室，實用面積164方呎，開放式間隔，以288萬元連地價成交，呎價17,561元。