華為創辦人任正非二女姚安娜，於社交媒體Instagram上己經消失了半年，適逢昨天是兒童節，這位23歲的「華為小公主」拿着小熊維尼於IG上發帖，並寫上「失綜人口回歸」以及「Happy Children’s Day」。

今年1月姚安娜宣佈出道當藝人，並展開連串鋪天蓋地的宣傳活動，包括推出一部名為《破格公主》的17分鐘紀錄片，提到對自己社會地位的看法、自己自食其力的勇氣等。不過，影片卻受到網民批評和嘲笑，有人認為她炫富，而且想塑造自己成為中國版的Kim Kardashian。

未知是否出道新聞被炒作太利害，姚安娜這半年轉趨低調，雖然間中有在微博發帖，但IG對上一次發帖已經是今年的1月1日，而這次「復出」竟拿着敏感的小熊維尼拍照。任正非早前曾在晶片問題上，多次與習近平唱反調，直言中國在尖端技術領域不可能自主創新，有網民笑言任正非或將成為下一個馬雲。

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