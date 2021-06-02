人民幣近期升破6.4關口，創3年新高，吸引外資流入A股，中國股票市值更首次突破12萬億美元，為2002年有數據以來新高。為壓制人民幣升值，官方已多番出手，《新華社》今再出口警告投機者，「莫把人民幣資產當賭博籌碼」，並稱人行已着手收緊境內市場外滙流動性，意在增加投機成本。

據彭博數據，今年流入A股的外資總額達2,094億元人民幣，已超過去年的全年2,089億元。文章指出，中國人民銀行已向市場傳遞清晰訊息，不要賭人民幣滙率升值或貶值，但市場看好人民幣的投機行為仍「若隱若現」，文章批評美國累計推出逾5萬億美元經濟刺激措施，而美國聯儲官員又刻意淡化高企通脹風險，形容美元走低很大程度受制政策因素，導致人民幣等非美元貨幣滙率被動升值。

人民幣目前以有管理的浮動滙率制度，有利滙率長期穩定，《新華社》強調這可鞏固中國在全球供應鏈中的重要地位，並重申人民幣資產並非賭徒的籌碼，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。人民幣今早中間價為7日以來首次調降，人民幣兌美元中間價報6.3773，下調201點；上一交易日中間價6.3572，上一交易日官方收報6.3759，上日夜盤報收6.3825。

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