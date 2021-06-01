【本報訊】政府發行的第八批通脹掛鈎債券（iBond）昨開始發售，由於是次發行額最多達200億元，反應踴躍屬預計之內，有銀行表示，首日認購人數及金額均按年以倍數增長，客戶平均認購約10手（每手1萬元）。雖然當局已講解iBond以循環派發方式分配，不像新股認購額越大獲派越多，但仍有閒資充裕客戶大手認購，工銀亞洲首日便錄得單宗最高認購金額100萬元。

是次iBond認購期至6月11日下午2時止，債券年期三年，設保底年息率2厘，計及未來兩年通脹或會上升，潛在回報有望高於2厘。

工銀亞洲表示，首日認購人數按年升逾2.5倍，最高認購金額為100萬元，每人平均認購額9萬元。該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐分析，今年持續低息，加上近期無大型新股上市，iBond有2厘最低年息率保證兼具靈活性，對大部份市民具一定吸引力。

渣打恒生：認購額大升

招商永隆發言人亦稱，首日認購金額較去年同期增長兩倍；信銀國際表示，首日最高認購金額暫為85萬元。

大行方面，渣打指首日認購宗數及金額按年均錄得逾一倍升幅。恒生（011）首日認購人數及認購金額，均較去年同期升逾五成；中銀香港（2388）指首日認購金額及宗數均較去年上升。

滙豐昨推出認購iBond貸款年利率0.9厘的優惠，以最低認購貸款額5萬元（最高10萬元）及貸款期12天計，全期利息約14.8元。該行發言人稱，首日認購金額及宗數均有增加。

券商耀才表示，首日有近7,500人認購，涉額近4億元，普遍認購三至五手。截至昨下午5時，富途接獲逾3,700名客戶認購，總認購金額逾兩億元。