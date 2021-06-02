周生生（116）集團表示，為吸納使用電子消費券的顧客，將在分店安裝八達通機，亦將準備一系列產品來滿足不同消費限額和支付方法，並計劃讓客人用消費券分期支付貴價產品。集團總經理周永成稱，集團正考慮推出優惠鼓勵市民打疫苗。

周永成指，受惠低基數效應，上半年同店銷售按年有增長，當中內地業務的復蘇力度大過香港，網上銷售亦見「可喜現象」。不過財務長陳志光補充，港澳銷售情況較2019年仍有落差。

全渠道發展總經理周嘉穎提到，集團去年開始進駐亞馬遜等海外網購平台，受深受海外華人歡迎，尤其在美國、澳洲的業務增長得非常快。

公司於年報提到，「部份香港店舖的租金，經已遠非營業額所能支撐」。陳志光指，集團維持淨開店數100間的目標，將集中在內地和海外擴張，香港則會維持遊客區的店面。

陳志光亦表示，過去半年本地業主傾向續租短過1年。集團有2至3成店舖續短租後，獲業主減租6至8成；一般續租則獲減3至5成，惟民生區舖位業主較「企硬」。周永成坦言，短租完結後的安排仍是「未知數」。

被問及集團會否強制要求員工接種疫苗，周永成只表示會安排完成接種的員工放2日假。

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