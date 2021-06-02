由上年叱吒開始，整個娛樂圈好像是揭開了新一頁。雖然很多人仍苦苦掙扎，勉強說而我不知誰是最受歡迎，但現實歸現實。很多做廣告的朋友說，他們收客的Brief時，第一句往往是「我要Mirror / Error」。現在甚至連口罩小姐都有誠哥的家電連鎖店廣告。電視台是商業機構。他們的藝人越來越多廣告，能為公司圖利，就是一個好的指標。

不過最近有一次企業講座，談起黃子華的搵食廣告。這廣告很多人喜歡。我在YouTube第一次看時，就是看到不願Slip Ad。我在該講座問，大家是在哪一個途徑首次看到黃子華這個廣告呢？大多數人說YouTube；也有說是facebook。電視呢？這類有卡士的廣告，以往電視應該是第一個touch point嘛。現在呢？

任由你如何去定義你的「收視」是如何計算，自從亞視不再永恆，一台獨大之後，要觀眾乖乖地坐定定在電視面前「睇Live」，好像已經很難。你可以說App呀、web呀，都計在你的甚麼「綜合收視」，但其實大家心知觀眾的習慣已經改了。一來是獨大的質素；二來是網絡的威力。很多人都說網絡是Democractize觀眾看電視的節目。

不過ViuTV現在的節目很多都能製造話題，令個別觀眾再有跟時間表睇電視的習慣。而本來就是這種習慣造就TVB的價值。

網絡拉走了觀眾，但這個年頭ViuTV又藉多齣有足夠話題性的節目把觀眾拉回電視、允其是上個月的《Error自肥企画》。其實大家看forum大家討論的時間就會知。但如果你還嫌不夠「證據」，我剛剛也做了一篇文章，是整理了大家在社交媒體用戶討論這節目的數據 https://bit.ly/3wJDy1K 。在這裡先講一些主要的數據。單是討論節目導演Mike Lau的facebook page post在該幾個星期已經有300幾個，而這300多個Post每個平均都有2,000多個互動（Like / Comment / Share）。你試想一下，如果你要在短短幾個星期內，以同一個人為主題，連做10個Post，每個都要有500個互動，這個Task是有多困難。

另一個例子，包含「Error自肥企画」作關鍵字的facebook group post，數量與「新垣結衣」的只差幾個。但平均的互動，接連多出一倍。

電視廣告會否回魂，第一步還是先要觀眾肯回到電視面前。現在ViuTV用網絡變成了一度拉力，把觀眾帶回電視機面前。如果TVB做得好，也有機會共享這個趨勢（provided that他們不再做些與民為敵的動作），所以怎能不從心底感激ViuTV呢？

Jansen Lu

http://www.facebook.com/janstechblog

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