【本報訊】雖然樓市暢旺，但豪宅仍見蝕讓及低價。市場消息指，九龍站君臨天下2座極高層A室，實用面積1,061方呎，三房間隔，享維港煙花全海景，屬罕有優質放盤，剛以5,700萬元連一個車位售出，呎價53,723元，創同類單位近年新低。翻查成交紀錄，同座樓上一個高兩層A室單位，面積及座向景觀相同，2019年6月以6,868萬元連一個車位沽出，呎價64,731元，樓價及呎價創君臨天下標準戶新高。換言之，最新成交比兩年前高位跌價逾1,100萬元或17%，以實用呎價計，更相差逾1.1萬元。

Overbays洋房呎售9.8萬

北角維港頌7座頂層A室連天台特色戶，實用1,362方呎，登記以6,200萬元轉手，呎價45,521元。原業主2017年以7,389.7萬元一手買入，持貨不足四年賬面蝕1,189.7萬元，貶值16%。

市場消息指，南區淺水灣道71號Overbays單號屋，實用面積3,871方呎，連452方呎前庭及282方呎庭院，業主開價5億元放盤，大減24%後終以約3.8億元易手，呎價9.8萬元，是屋苑自2004年以來近17年首宗二手買賣。原業主早於1996年以5,100萬元購入，是次賬面獲利3.29億元，持貨25年升值逾六倍。