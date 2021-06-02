立法會今日（2日）在30票贊成、3票反對、2票棄權下，三讀通過調高股票印花稅率的條例草案，落實股票印花稅由0.1%提高至0.13%，有關調整於今年8月1日生效。當中經民聯張華峰、石禮謙和盧偉國投反對票，梁美芬、行政會議成員林健鋒及劉業強無投票，吳永嘉及鄭松泰投棄權票。

財庫局局長許正宇表示，政府決定調整股票印花稅主要是從提高政府收入，以維持穩健的公共財政的角度出發。按今年2月底至5月底，日均1,770億元的成交額計算，調整印花稅將每年為政府帶來額外187億元收入，以應付財政開支。

他重申，有關調整不會削弱股票市場的競爭力，本地證券市場的競爭力是建基於健全制度，包括成熟的金融基建、優良的資產質素，以及與內地市場日趨緊密的經濟聯繫，同時為香港帶來龐大的發展機遇。加上香港的資金自由進出、法治和司法制度，以及與國際接軌的監管制度，這些都是香港獨特及無可取代的優勢。

市場擔心，提高股票印花稅會增加交易成本外減少交投，亦高出其他主要市場稅率，許正宇則指出，各個市場的交易成本結構不盡相同，部分市場有向投資者徵收股息稅及資本增值稅，而香港並無收取此類稅項，因此不能直接比較不同市場的交易成本。再者，香港市場的賣點從來不是交易成本低。

他續指，經調整後的印花稅，在每10萬元的股票交易只增加30元，「對一眾投資者而言，我相信他們每作10萬元的股票投資亦期望遠高於30元的回報。」只要能維持一個具質素的市場，單是增加股票交易印花稅到現時建議的水平並不會大幅度地影響投資者進行買賣的意欲。

對於增加印花稅會打擊證券業界的業務，並扼殺中小型券商的生存空間。許正宇表示理解它們的經營困難。政府及監管機構持續推出減輕業界負擔的措施，並協助業界提升技能，包括在「防疫抗疫基金」推出證券業資助計劃，發放現金支援中小型證券行及證券業的持牌人。

港交所市值蒸發逾千億元

財政司司長陳茂波在今年2月24日宣讀財政預算案，建議調高股票印花稅率，港交所（388）即應聲大跌，由當日高位565元跌逾13%至489元；當日收報509元，全日累跌9%。其後港交所股價持續轉弱，未曾再升穿500元。今日港交所收報484元，較24日高位仍低出14%，市值共蒸發1,027億元，若以去年的332.3億元股票印花稅收入計，相當於蒸發3年全年股票印花稅收入。

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