● 恒騰網絡（136）旗下南瓜電影APP上月新增註冊會員654.7萬人，按月增4.3%；新增付費訂閱用戶445.4萬人，按月增7.2%。截至5月底，累計註冊會員為5,527.4萬人，累計付費訂閱用戶為2,014.7萬人。

內房數據

● 奧園（3883）5月物業合同銷售額約115.1億元人幣（下同），按年升12%。累計首5個月，合同銷售額累計約525.7億元，按年增58%。

● 融信中國（3301）上月總合約銷售額為139.4億元人幣（下同），合約建築面積約為 61.4萬平方米。累計今年5個月，總合約銷售額681.2億元，總合約建築面積約為331萬平方米。

股權/人事變動

● 停牌逾年的民眾金融科技（279）委任劉富榮為行政總裁，周二（1日）起生效。劉有權收取基本月薪38萬元及每月3萬元的津貼，及有條件的簽約酬金50萬元；另外，其保證年終花紅為76萬元。

劉富榮此前於中外合資基金管理擔任行政職位，曾於美國瑞銀、美林證券任職。

●獨立股評家David Webb於上月27日以每股2.69元，增持本地老牌工業股、立法會議員蔣麗芸父親蔣震創立的震雄集團（057）10萬股，涉資26.9萬元。增持後，他持有震雄6%股權，增加0.01個百分點。

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