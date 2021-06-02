有小朋友既家長，對洗腦兒歌《Baby Shark》不會陌生，Tesla創辦人Elon Musk今日係Twitter分享《Baby Shark》，指「Baby Shark觀看次數多過所有人類」（Baby Shark crushes all! More views than humans）。Baby Shark版權持有人為SmartStudy，而韓國上市公司Samsung Publishing為SmartStudy第二大股東，股價自《Baby Shark》YouTube 2018年爆紅後，四年間股價升四倍（今年累升98%），市值增加逾廿億港元。

《Baby Shark》2016年係Youtube上架，短短兩分半鐘的短片，Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo的簡單旋律，至今觀看次數接近87億次，為全球最多人觀看的Youtube片。如果以為Baby Shark crushes all，Elon Musk睇怕未有時間同去年出世的囝囝睇Cocomelon的3D兒歌channel。事關Cocomelon - Nursery Rhymes channel旗下片段總播放次數，已經超過1,000億次，為全球第二高channel（第一為T-Series），訂閱人數亦突破1億戶。

對YouTube玩法熟悉的朋友，大概知道要吸金，片要夠長先能被插更多廣告。《Baby Shark》不足三分鐘，總點擊高，但如計廣告分成，一定較Cocomelon比下去。Cocomelon有兩條片Bath Song及Wheels on the Bus，累點播放次數分別為40億及30億次，而近兩年Cocomelon將幾首兒歌綁埋一齊，每條片長度達半小時甚至一句鐘，變相令廣告無限穿插。

如無意外，CoComelon母公司Moonbug短期內有望上市。事關後者去年由高盛及Fertitta Capital籌集了1.2億美元，資金用於在兒童節目製作以及收購，獲大行及基金融資，意味中短期要上市變現。《華爾街日報》曾估計，CoComelon每年影片廣告收入高達1.2億美元（9.3億港元），去年Cocomelon加入Netflix等串流平台，今年3月宣佈進軍中國，夥拍愛奇藝和西瓜視頻，除了播放原有英文版，亦會配音為國語版。

Cocomelon 去年破了Netflix 全球紀錄：連續62日長踞排行榜首十位時間。它的成功，並非好睇，只是可靠。Cocomelon這類兒童教育頻道，家長表面上是讓小朋友「睇片學英文」，但陪睇十多分鐘，其實已覺厭煩。熱播背後，說穿了是家長視Cocomelon作為自己替身，能可靠地陪伴囝囡kill time，而自己則趁他們睇片時間，去煮飯、做家務、去廁所、甚至乎玩手機。

世上沒有免費午餐，Cocomelon免費睇片，但太倚賴或沉迷，善後的代價，唔會平。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略