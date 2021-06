有小朋友既家長,對洗腦兒歌《Baby Shark》不會陌生,Tesla創辦人Elon Musk今日係Twitter分享《Baby Shark》,指「Baby Shark觀看次數多過所有人類」(Baby Shark crushes all! More views than humans)。Baby Shark版權持有人為SmartStudy,而韓國上市公司Samsung Publishing為SmartStudy第二大股東,股價自《Baby Shark》YouTube 2018年爆紅後,四年間股價升四倍(今年累升98%),市值增加逾廿億港元。

《Baby Shark》2016年係Youtube上架,短短兩分半鐘的短片,Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo的簡單旋律,至今觀看次數接近87億次,為全球最多人觀看的Youtube片。如果以為Baby Shark crushes all,Elon Musk睇怕未有時間同去年出世的囝囝睇Cocomelon的3D兒歌channel。事關Cocomelon - Nursery Rhymes channel旗下片段總播放次數,已經超過1,000億次,為全球第二高channel(第一為T-Series),訂閱人數亦突破1億戶。

對YouTube玩法熟悉的朋友,大概知道要吸金,片要夠長先能被插更多廣告。《Baby Shark》不足三分鐘,總點擊高,但如計廣告分成,一定較Cocomelon比下去。Cocomelon有兩條片Bath Song及Wheels on the Bus,累點播放次數分別為40億及30億次,而近兩年Cocomelon將幾首兒歌綁埋一齊,每條片長度達半小時甚至一句鐘,變相令廣告無限穿插。

如無意外,CoComelon母公司Moonbug短期內有望上市。事關後者去年由高盛及Fertitta Capital籌集了1.2億美元,資金用於在兒童節目製作以及收購,獲大行及基金融資,意味中短期要上市變現。《華爾街日報》曾估計,CoComelon每年影片廣告收入高達1.2億美元(9.3億港元),去年Cocomelon加入Netflix等串流平台,今年3月宣佈進軍中國,夥拍愛奇藝和西瓜視頻,除了播放原有英文版,亦會配音為國語版。

Cocomelon 去年破了Netflix 全球紀錄:連續62日長踞排行榜首十位時間。它的成功,並非好睇,只是可靠。Cocomelon這類兒童教育頻道,家長表面上是讓小朋友「睇片學英文」,但陪睇十多分鐘,其實已覺厭煩。熱播背後,說穿了是家長視Cocomelon作為自己替身,能可靠地陪伴囝囡kill time,而自己則趁他們睇片時間,去煮飯、做家務、去廁所、甚至乎玩手機。

世上沒有免費午餐,Cocomelon免費睇片,但太倚賴或沉迷,善後的代價,唔會平。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

