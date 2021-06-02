港府呼籲市民打肺炎疫苗，商界亦推出多項優惠「谷針」，早前信和置業（083）、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業（127）聯手推出「打疫苗送樓」，引起市民關注。集團最新宣佈，活動將於6月15日上午9時起開始接受登記，得獎者可獲得觀塘凱滙一個449方呎的一房住宅單位，市值1,080萬元，當中涉及的任何香港印花稅、註冊費、律師費，以及首年管理費將由贊助單位支付。登記詳情於明日中午起瀏覽抽獎網站（https://www.vaccinationluckydraw.hk）。

有關單位為凱滙二期3座47樓D室，據平面圖，3座標準戶樓層一梯12伙設計，有6部升降機。D室單位向西北面，望物華街及輔華街一帶。入門右方為傳統梗廚，左方為浴室，附有浴缸。客飯廳呈長形間隔，長20呎、闊8呎半。雖然只有一間睡房，不過由於空間充裕，劏多一間房做兩房單位都十分鬆動。

信和表示，於9月1日或之前年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗，包括於活動公佈前完成接種疫苗的居民也可參加，參加者須於9月1日下午5時30分或之前透過抽獎網站進行登記及遞交申請，抽獎活動大使將由6月15日起於香港各處的指定物業的指定櫃位協助公眾人士進行網上登記。

終極大獎以外，計劃亦有20份10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，相關獎項則包括所有持香港身份證的永久和非永久居民，包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工均有資格獲得。得獎結果將於於9月8日在抽獎網站公佈。

廠商會、銀行公會抽獎送簽賬額

香港中華廠商聯合會推出疫苗獎賞計劃，向已接種新冠疫苗的市民提供各式購物優惠和獎品，總值暫時超過港幣500萬元。

由6月中起，不論是已接種一劑或兩劑新冠疫苗的市民，均可於參與計劃的各業商戶享有折扣優惠。部份已參與計劃的企業包括新世界集團、莎莎、合興集團、金怡假期、永東直巴、金百加集團、德國寶、佳寧娜集團、家得路、僑豐行、恒香老餅家等。

至於大抽獎的獎品總值，暫時超過港幣500萬元，當中廠商會、史立德會長，以及會董會成員合共捐出300萬元，以預付卡簽帳額形式發放，頭獎為100萬元簽賬額，名額兩個。大抽獎將會分為兩輪進行，凡年滿18歲、已接種兩劑疫苗並持香港身份證的市民，均有1次抽獎機會。

此外，已接種兩劑疫苗的市民於參與計劃的商戶消費滿100元，即可額外獲1次抽獎機會（每名市民最多可享額外5次抽獎機會；每次須於不同的商戶消費）。兩輪抽獎均於網上進行，預計於7月底和9月初截止登記，計劃詳情和參加辦法將於稍後公布。

銀行公會則宣佈，會員銀行將合作舉辦一項抽獎活動，計劃送出多個十萬港元的簽賬額或購物禮券。持有有效香港身份證（包括永久和非永久居民)，並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗的人士將可參加抽獎。銀行公會委員會成員正在準備活動安排，細節容後公布。

富通保險推特別疫苗獎賞

富通保險亦推優惠，其中一位合資格家庭成員已接種第一劑新冠疫苗，全家均可享指定附加保障額外一個月保費回贈，一家投保最多可獲6個月首年保費回贈。

另外，富通增免費額外住院現金保障。客戶接種認可新冠疫苗後14日內，因非意外原因而需住院，並接受有醫療必要之治療，可獲每天港幣500元、長達7天之住院現金保障。

太平洋酒吧送600萬元禮品

太平洋酒吧集團（8432）公布，自4月29日起，凡完成接種疫苗的香港居民，可參加幸運大抽獎，有機會贏取「全單免費」或其他由太平洋酒吧送出之酒精類飲品，禮品總值600萬元。

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