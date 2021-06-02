FSM（香港）發表下半年投資展望，其投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，維持今年恒指目標看32,000點，反映預測市盈率13.5倍，恒指成份股公司盈利增長21%。他預計下半年港股與美股將消化此前偏高的估值，故表現為大幅區間上落。他指出，聯儲局今年雙重目標的貨幣政策，分別為擴大就業及穩定通脹，「聯儲局今年縮減買債機會大，預期通脹及債息回升，聯儲局的加息壓力上升，通脹壓力將於第二季末加大；相信商品繼續受惠。」

至於美國會否出現滯脹、惡性通脹情況，他稱肯定不會，「以前濫發美元可能會導致滯脹，但而家央行的關鍵目標都放在貨幣供應增長趨緊，所以唔會發生。」他補充通脹是全球性問題，其中新興市場由於疫情後，央行大舉推出財政刺激措施，故通脹大幅增長。

該行又指，債息上升帶動周期股、價值股，包括金融板塊繼續跑出。其他推介板塊主要受惠低基數效應，包括工業、消費、健康護理、資訊科技等。而新經濟股今年跑輸大市，除了歸咎殺估值因素，亦因為實際盈利增速遜預期，但基本面及未來前景依然強勁。該行今年有43隻精選基金，橫跨33個基金類別，今年新增環球金融股類別；其中28隻為股票基金、13隻為債券基金。

此外，Bondsupermart債券投資部助理經理陳家朗指出，內房行業整體利潤率收窄，加上內地貨幣政策趨緊，全國首套房貸利率已由1月5.22厘升至5.33厘，行業基本面尚好，「2021年整體銷售增長強勁，首批供地集中，多個熱點城市溢價率偏高」，惟內房債市波動較大。

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