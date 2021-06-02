特約報道︱港人會考慮選擇移民的國家當中，澳洲向來是首選。澳洲氣候宜人，醫療和教育制度完善，無論退休或子女升學都合適，而且多元族群社會更易融入當地生活。澳洲大城市不少，選擇落腳點就大有學問，因為從住屋、生活環境、工作機會、子女教育以至交通等各方面都要考慮。近期全澳洲最大地產代理商將舉辦展銷會，上次主打聯排別墅反應熱烈，今次徇眾要求推出公寓篇聯展，而且展銷期內買入精選單位，即可享高達$23萬港幣樓價折扣優惠。同日更有「澳洲樓市小陽春」入市攻略講座，幫你找到水心落腳點，揀啱入市時機，助你資產升值。

五大城市樓價升幅強勢 低息、低成本入市時機

今年各地都開始接種疫苗計劃，全球經濟將開始回升，當中澳洲經濟復甦更是迅速，樓價處於強勢反彈階段，已升穿2017年的高位。澳洲政府推行千億澳幣的量化寛鬆政策，加上當地利仍率維持0.1厘歷史新低，在多重利好政策的環境下，加速了澳洲樓市上升的步伐。根據地產數據分析公司CoreLogic數據顯示，澳洲5月份樓價按月上升達2.2%，較4月的1.8%升幅更高。目前澳洲各州均推出首次置業的優惠政策，配合長期低水的匯率，對於有意在澳洲置業的投資者來說，絕對是贏盡匯率和樓價的入市良機。而且持續的低息環境，用較低的借貸成本就能進場，門檻較低。

移民澳洲首要考慮的，當然是找個安家落戶的地點。代理商將舉辦澳洲物業聯展公寓篇，展會精選了全澳多個大型屋苑，提供1至3房全新公寓，2房入場首期低至$35萬港幣起，呎價$2,300港幣起，理想居所近在咫尺。展會精選包括悉尼市中心以北大型住宅，Tesla 、Microsoft總部落戶地區；墨爾本市中心6公里的大型屋苑，被Moonee Valley 馬場環繞，媲美沙田「駿景園」；布里斯本中產區Toowong，坐擁澳洲前十名中小學名校，7分鐘車程可達昆士蘭兩間大學；珀斯傳統富人區Burswood大型住宅區，最後2間獨立屋，特設Dual Key戶型適合三代同堂；阿德萊德潛力新盤，位處南澳及阿德萊德大學區，2房首期只需港元35萬起。

展會除了介紹悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德、珀斯五大城市的精選公寓，而且透過該公司在澳洲過千間分行，想定居在澳洲任何地點都幫到手，會為你配對最適合的樓盤，更會分享當地人才知道的最新貼地動態，助你搵到安樂窩。

過去一年澳洲政府推行多項措施刺激樓市，包括量化寬鬆，各州首次置業的優惠，協助首置人士上車成功撐起樓市，甚至令樓價升穿疫情前水平。Westpac西太平洋銀行預測，未來兩年內澳洲樓市樓市上升達20%。目前澳洲處於低息0.1厘，利好香港投資者入市，移民亦可贏盡匯價和樓價。今次的展會除了有精選樓盤，更有「澳洲樓市小陽春」入市攻略講座，一次分析悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德、珀斯五大城市樓市趨勢，教你睇準入市時機。移民澳洲亦要為資產增值，這樣才算是贏在起跑線。

登記展銷會及「澳洲樓市小陽春」入市攻略講座

展銷會日期：6月5至6日（星期六至日）11 - 7pm

澳洲樓市小陽春入市攻略講座：6月5至6日（星期六至日）1pm／4pm（每天兩場）

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

查詢電話：2376 1088

登記網址：https://bit.ly/3i8a9u8

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