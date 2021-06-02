樓市越升越有，部份名人止賺離場。內地80後女星鄭羅茜持有的荃灣萬景峯頂層複式戶，最新以6,380萬元易手，創屋苑歷史新高價。

據土地註冊處資料，萬景峯2座68至69樓A室，屬頂層複式戶，實用面積2,690方呎，連約1,146方呎天台，5房間隔，登記以6,380萬元售出，呎價23,717元，是次成交價打破6座頂層D室複式戶於2019年造出的5,000萬元紀錄，成為屋苑歷來最貴新樓王。原業主為鄭羅茜（ZHENG LUOXI），與內地女演員姓名相同，料為同一人。單位早於2012年以4,980萬元買入，持貨9年賬面獲利1,400萬元，升值近3成。

有區內代理表示，上述樓王早於2017年已放盤，最初開價7,800萬元，同時以每月10萬元放租，放盤近4年終獲承接。

1983年出生的鄭羅茜，2001年獲得首屆全國「明日之星」大賽冠軍，曾拍攝多套電視劇。據知，除了萬景峯外，她曾於2016年斥逾1.1億元入市大埔逸瓏灣洋房，長實（1113）中環MY CENTRAL亦持有2個單位。

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