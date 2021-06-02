晚上6時

Tesla（TSLA）創辦人兼行政總裁Elon Musk星期三在Twitter分享兒歌《鯊魚寶寶》（《Baby Shark》），並指「小鯊魚粉碎所有事物，觀看次數多過所有人類」（Baby Shark crushes all! More views than humans），貼文帶動擁有兒歌《鯊魚寶寶》版權的韓國上市公司Samsung Publishing股價一度升10.11%，收市升6.29%，至47,300韓圜。Samsung Publishing為發行《鯊魚寶寶》的SmartStudy的第2大股東，持股量19.43%。

《鯊魚寶寶》於2018年在Youtube掀起熱潮，至今觀看次數已接近87億次。

美國三大指數期貨個別發展，納指期貨跌0.12%或15點，至13,632點，道指期貨升0.07%，報34,572點；標普500指數期貨跌0.03%，至4,197點。

WSB概念股續升，AMC娛樂（AMC）盤前升幅進一步擴大至28.75%，Black Berry（BB）升18.6%，高斯電子（KOSS）升12.63%。

Zoom（ZM）盤前升2.22%，截至4月底首季收入好過預期，付費用户數量大幅增長。

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