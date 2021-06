晚上6時

Tesla(TSLA)創辦人兼行政總裁Elon Musk星期三在Twitter分享兒歌《鯊魚寶寶》(《Baby Shark》),並指「小鯊魚粉碎所有事物,觀看次數多過所有人類」(Baby Shark crushes all! More views than humans),貼文帶動擁有兒歌《鯊魚寶寶》版權的韓國上市公司Samsung Publishing股價一度升10.11%,收市升6.29%,至47,300韓圜。Samsung Publishing為發行《鯊魚寶寶》的SmartStudy的第2大股東,持股量19.43%。

《鯊魚寶寶》於2018年在Youtube掀起熱潮,至今觀看次數已接近87億次。

美國三大指數期貨個別發展,納指期貨跌0.12%或15點,至13,632點,道指期貨升0.07%,報34,572點;標普500指數期貨跌0.03%,至4,197點。

WSB概念股續升,AMC娛樂(AMC)盤前升幅進一步擴大至28.75%,Black Berry(BB)升18.6%,高斯電子(KOSS)升12.63%。

Zoom(ZM)盤前升2.22%,截至4月底首季收入好過預期,付費用户數量大幅增長。

