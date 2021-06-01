【本報訊】英國疫苗接種進展理想，讓市場憧憬英國將出現強勁經濟復蘇。英鎊趁美元弱勢，昨日創三年高位，英鎊兌港元升越「11算」水平。

英鎊滙價今年內累升近4%，英鎊兌美元昨日最多曾升0.25%至1.4248，為2018年4月以來最高，其後略為回落至1.418水平。英鎊兌港元企穩「11算」，曾升0.23%至11.0561，亦是三年高位。東京外滙高級分析員Toshiya Yamauchi指，英國約四分三人口完成兩劑疫苗接種，使英國經濟比其他國家更接近經濟正常化，帶動英鎊兌美元有望升見1.45水平。

道指早段升319點

多倫多道明銀行的歐洲外滙策略主管Ned Rumpeltin表示，除英國疫苗接種過程順利，英鎊滙價轉強跟美滙指數疲軟有關。美滙指數於過去12個月累跌逾8%，昨日曾跌0.12%至89.719，為上周五以來最弱。還有，投資者留意英倫銀行會否跟隨加拿大及新西蘭等央行，向市場放風準備明年加息及收水，因此令英鎊受青睞。英倫銀行副行長拉姆斯登（Dave Ramsden）日前於《衞報》訪問指英國經濟於疫情後復蘇，將引發持續通脹，該行亦密切留意英國樓市回升速度，會否出現樓市過熱迹象。

紐約股市方面，三項指數周二於長周末後復市造好，道指曾升319點，至34849點；標普500貼近歷史高位，曾升30點，至4234點；納指先升後跌，報13717點，跌31點。