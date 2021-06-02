阿里巴巴（9988）、京東（9618）等網購平台紛紛於6月18日舉行購物節。其中阿里宣佈，「天貓618」昨日起第一波售賣期正式啟動，超過1,700個品牌的成交額在開售首小時超過去年首日全日。

阿里指出，6月1日首小時（凌晨零時至1時），至少有1,700多個品牌成交額超過去年同期全日，阿里巴巴會員計劃的用戶消費額，較去年同時段增長2.21倍。

6月1日開售首8小時，天貓國際平台錄得的成交額已經超過去年6月1日全日；淘寶直播首小時的成交額超過去年6月1日全日數字；品牌店舖自播表現強勁，品牌自播首小時成交額比去年同時段增長超過一倍。

阿里亦指，今年「618」有約25萬個品牌參與，為去年同期的2.5倍，期間有1,300萬款商品上架，當中共有來自全球87個國家和地區的逾2.9萬個海外品牌參加，其中140萬款是首次面世的新產品。

天貓618的第一波售賣期在6月1日至3日，第二波售賣期則設於6月16日至20日。

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