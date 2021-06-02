Zoom公佈季度業績，截至7月底收入高達9.9億美元，較市場平均預測9.42億美元為高，表明該公司在歐美疫情放緩下，仍有能力保留和增加大客戶。Zoom隔夜股價跌1%後，市後轉升2%。雖然2020年間股價升近五倍，但今年年內跌2.8%。

2020年初Zoom因疫情而彈起，隔離令使在家工作、上學等普及，但今年隨着疫苗接種增加，以及封城減少，市場對Zoom增長能否持續表示擔憂。Zoom CEO袁征表示將推動多元化發展，以吸引更多大型企業和中小型企業，「有信心領導市場演變向混合型工作，使人與人之間的聯繫和虛擬聯繫都具有更大靈活性、生產力和幸福感。」

Zoom公司指有49.7萬個擁10個員工以上的客戶，比一年前大增約87%，超過分析師平均估計的48.6萬人。該公司還表示，有1,999個客戶在12個月內貢獻至少10萬美元的收入，分析師預計有1,787個這類大客戶。

彭博分析師Amine Bensaid指出，超過10萬美元的客戶增長應是關鍵焦點，更高比率的企業客戶採用，可能有助抵消流失的客戶。

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