【本報訊】一代「舖王」鄧成波（波叔）上月辭世，遺下價值逾百億元物業；其家族最新傳出沽售銅鑼灣怡和街及油麻地喜筵酒家舖位，單日套現近3億元。

銅鑼灣舖蝕千萬離場

市場消息指，銅鑼灣怡和街46至54號地下A及F舖連地庫，面積約5,150方呎，原業主鄧成波家族或相關人士最初開價2.2億元，新近減價1,000萬元或約4.5%，至2.1億元易手，呎價約40,777元。

資料顯示，鄧成波妻子葉少萍或相關人士2016年斥2.04億元買入上址，持貨逾四年，賬面僅微賺600萬元；惟計及入市稅項等雜費，料實蝕1,134萬元離場。

此外，同樣由鄧成波家族持有的油麻地新填地街142至144號地下至2樓，總面積達8,030方呎，最初叫價8,500萬元求售，最新傳出以8,100萬元沽出，呎價約10,087元；較意向價減400萬元或約4.7%。舖位目前由喜筵酒家以月租18.78萬元承租，租金回報約2.78厘。

上述舖位由鄧成波或相關人士1992年以公司名義斥600萬元購入，現轉手賬面獲利7,500萬元，物業29年間升值12.5倍。事實上，鄧氏家族近年頻頻拋售物業，惟鄧成波上月初驟逝，其家族沽貨行動未止，上月底更連沽逾3.4億元貨，包括以1.2億元售出荃灣楊屋道118號立坊地下連1樓基座舖位。