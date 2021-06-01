【本報訊】人民幣轉強，變相提高A股對外資的吸引力。據彭博數據，今年流入A股的外資總額達2,094億元（人民幣．下同），已超過去年的全年2,089億元。專家認為A股相對其他市場的回報吸引，加上人民幣滙價穩定，將吸引更多長線資金追落後。

自2015年起，外資流入A股的速度按年均以倍數增長。根據滬、深股通數據顯示，2019年全年外資淨買入A股的金額已增至3,517億元的紀錄，但去年受疫情影響，淨流入金額降至2,089億元，隨着今年內地外貿帶動經濟增長回暖，今年外資重臨A股勢頭強勁。

貴州茅台五糧液受捧

過去10個交易日，已有547億元淨流入，其中5月25日外資淨流入217.23億元，推高當日深滬股市分別升2.34%及2.4%。

外資掃貨對象主要有兩大龍頭股貴州茅台及五糧液，10天間兩股分別獲56.59億及18.43億元的資金淨流入，兩股股價分別被推升8.89%及6.23%。此外，科技龍頭寧德時代亦獲19.61億元外資淨流入，10個交易日股價升14%。寧德時代下周起大股東三年禁售期解除。

以立投資董事總經理林少陽指，近年中央容許金融國企爆煲，反而令外資對A股更有信心，「阿爺孭晒仲驚」。而且，內地市場調控措施多，亦是吸引外資的原因，「外資除咗睇升值潛力，滬深300指數升幅加派息，10年間有126%都幾吸引。而滙率係影響利潤嘅另一個因素，所以外資都鍾意滙率穩定」。他指外資一直加注中國資產，未來會一直提高，「現時A股佔整體外資嘅資產配置大約僅2%，唔算高」。

由於美滙呈弱，令人民幣相對強勢，吸引外資流入，促使中央提高外滙存款準備金率，收緊境內外滙的流動性，以紓緩美元拋售壓力，估計此舉可凍結約200億美元。昨傍晚6時人民幣離岸價報6.3834，跌107點子，每百港元兌82.3人民幣；美滙指數則偏弱至89.8。

滬深兩市成交再破萬億

東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒認為，人行提升外滙存準率，令市場覺得人民幣升勢可放緩，但他相信中長線仍處升勢。由於歐美日央行仍實行寬鬆貨幣政策，資金追逐回報較好資產，人民幣是其一；加上內地經濟恢復及控疫較好，亞洲周邊新興市場的疫情仍然嚴重，製造定單亦會回流中國。他估計除非美聯儲突然急速削減買債規模，否則人民幣短期內在6.35至6.38間徘徊。

昨日上證綜指升9點或0.26%，報3624點；深證成指升38點或0.26%，報15034點；創業板指跌8點或0.27%，報3300點。滬深兩市成交額連續三個交易日突破萬億元。