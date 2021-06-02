最近我在facebook出過一個「寬恕是放過 原諒是放下」的post，不少讀者send message問我，不明白亦分不清楚兩者之間的分別。我開live用英文Forgive and Forget做簡單解說兩者之間的分別。

之所以會出post，是因為看到了一篇報道，是美國史丹福大學的「寬恕計畫 Forgiveness Projects」。這間大學的不得了，不是因為長春藤，一個路西法效應著名的Stanford Prison Experiment就經已夠震撼。成立寬恕計劃更加貼地貼人心，完全符合大學之所以能夠成為大學的基本，就是以人作為出發點，真正的大學之道！

我們都誤解了「寬恕」，包括我自己都一直以為寬恕必須要對方「和解」。但計劃指出真正的「寬恕」是：

一）「寬恕」目的是要放過自己，但不等於要放過對方；

二）「寬恕」不是「和解」，不代表就要對別人好；

還有4種「寬恕」技巧：

1. 必須改變對「悲慘遭遇」的看法，不能一直覺得自己很可憐，然後期待生活上會有任何不同；

2. 必須做壓力管理，學習如何從經驗中管理自己的壓力；

3. 必須學會欣賞生活中的事物，留意發生在身邊的任何好事，並體會感恩和積極的重要；

4. 必須提醒自己要活在當下，因為嚮往一個不同的人生並不會讓人更快樂，唯有珍惜擁有的一切才會令人覺得幸福。

講到底，原諒也好寬恕也好，不是要寬宏大量包容所有合理不合理的曾經傷害過我們的人和事，最重要的我們應該最在乎的，是放過自己！偏偏最難做的，就是放過自己，窮一輩子，心心念念放不下執着包袱，因為別人的錯不斷懲罰自己，痛不欲生，為甚麼對自己如此殘忍？

如果活得不快樂，活着還有意義嗎？別人如何做怎樣做，我們管不了，但如何反應對待，我們自己說了算，就算！看破、放下、自在，我們一起學習寬恕放過自己好不好？

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