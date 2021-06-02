樓市越發熾熱，亦令更多地產商參戰。老牌地產發展商協成行，最新將旗下何文田勝利道5號項目命名為Madera Garden芳菲。協成行董事總經理方文雄指，目前樓價高企，雖然預計今年全年樓價升幅5至7%，但仍然不希望升勢太快，因為市民買樓負擔已經面對挑戰。

方文雄又指，會考慮重建旗下項目作發展方向，因為地價比起數十年前升很多，只能善用土地，積極評估手上已有收租物業，包括商業或豪宅物業，以減低風險，而且重建亦可加強競爭力。

協成行總經理方添輝則指，項目目前仍在籌備當中，計劃月內開售，將於月內上載樓書及開價，並開放一個示範單位予買家參觀。方添輝又指，項目開價將參考何文田或九龍核心區項目，樓花期至明年9月，主要針對年輕或家庭客戶。

芳菲為單幢式住宅項目，全幢26層高，共涉及71伙單位，主力1至2房間隔，實用面積286至481方呎，另外亦包括4 伙連天台或平台特色單位，並容許住戶飼養寵物。

芳菲旁邊地盤，為萬科香港的新盤VAU，同為單幢項目，提供165伙，最快6月推盤。

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