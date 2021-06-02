藥明生物（2269）在2017年6月上市，由於去年股份曾經一拆三，所以招股價經拆細股後是每股6.86元，下星期便是上市4周年了，以昨天的收市價120.9元計算，4年來累升17倍，睇股價已可稱為神話，但大股東不斷減持股價不斷創新高，亦是令人驚嘆的神跡。

青冰翻查過記錄，大股東在2017年12月首次作出減持，因為上市後半年的禁售期屆滿，自此共配股減持12次，最近的4月底，以每股107元再減持1.08億股，相比起4年前首次減持時沽了10%股本，套現50億元，最近呢次係咁意沽2%，已經係115億元，認真誇張，4年來12次配股減持，當中仲未計有4次發新股集資，即係話4年批股16次，真係鼎力支持港交所（388）成為國際金融中心呀。

藥明大股東減持亦非常有秩序有性格，大概每3至6個月就減一次，即使在2019年遇上社會運動，去年遇上肺炎疫情，都不理市況地有序減持，而自2019年起，每次減持的價格，都總會比上一次高，接貨者全勝，以去年4月為例，在疫情肆虐得最嚴重，市場最虛弱之時，個價仍比上次高1%，問你服未。而最近一年的玩法就係，選擇在破頂後配股，去年9月正式染藍，股價乘勢破頂，不過就在正式染藍前兩天，就批股減持，接貨者雖然要短暫挨價，但一個月後又再創新高了。大股東慣性會承諾3個月或6個月內不再減持，但只要配售代理書面同意，其實仍然可提前配股再沽，而這個書面同意，在過去一年就出現了六次，所謂的承諾完全靠唔住。

現時股價距歷史高位只有6%，雖然4月係承諾咗6個月禁售，但睇返個往績，破頂又是配股時，信圖應比信禁售承諾有用啊。

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