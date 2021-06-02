內地房地產融資日趨收緊，銀保監昨日表示關注房地產貸款增長速度，將對新增房地產貸款比例較高的銀行，實施名單制管理，以防止經營性信貸資金違規流入房地產領域。內媒報道，廣州及深圳已分別通知小額貸款擔保公司，叫停多項借貸產品。

據《21世紀經濟報道》，廣州市地方金融監督管理局已發通知，要求小額貸款公司不得開展「過橋貸」、「贖樓貸」等業務，此類業務是買樓時銀行貸款未獲批，個人為完成過戶而申請的短期借貸，惟當局發現個別公司以經營性信貸資金向客戶發放貸款，客戶卻將有關資金用作償還住房按揭，幫助信貸資金違規流入房地產市場。

另外，深圳市地方金融監督管理局近期對九間小貸公司進行監管約談，稱各融資擔保公司應對照監管要求，進行全面自查涉及房地產貸款擔保或委託貸款業務，一旦發現信貸資金違規流入房地產市場，應提前結清業務等。如有員工違規參與或合謀提供虛假資料套取信貸資金，應從嚴處理，並向市地方金融監管局報告。

銀保監統信部副主任劉忠瑞昨日在新聞發佈會上表示，自去年12月建立銀行的房地產貸款集中度管理制度，目前政策實施效果初步顯現，但執行過程中發現新問題，有部份地方中小銀行利用大型銀行退出的時機，爭搶房地產貸款市場份額，房地產貸款增速較快，令房地產貸款集中度有所上升。銀保監對此高度重視，並會對新增房地產貸款比例較高的銀行實施名單制管理。

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