美國製造業數據對辦，上周五出爐的通脹指標錄得多年最大升幅，緩和市場看淡的看法，造就美元近日窄幅上落。非美貨幣中，英鎊和加元都再創近期高位。

美滙指數今日低見89.92，較上周三收市的90.42跌50點子，本年跌幅收窄至0.1%。過去一周，七大主流貨幣廣泛向上，其中澳元升0.7%最突出；其餘5幣升幅不多於0.3%；英鎊逆市微跌0.1%。加元本周曾升至1.2007兌1美元，再度挑戰1.2關口無功而還，改寫6年高位；英鎊高見1.4248美元，為3年最高。

美國4月份PCE（個人消費開支）按年升3.6%，而被視為通脹趨勢指標的核心PCE按年升幅是3.1%，是1992年7月以來最大升幅，反映通脹正在升溫。至於周一出爐的5月ISM製造業指數就為61.2，分別較市場預期的60.9及4月製60.7為高，反映製造業活動加快，都是美元近日喘穩的利好因素。

然而，英國、加拿大、新西蘭以至挪威，其央行近期相繼表達出息口回升的鷹派訊息，強化市場對美國在加息路上將落後海外同儕的預期，是美元近月積弱的主因。

其中，英倫銀行理事Gertjan Vlieghe上周四就認為，若當地就業市道復元情況勝於預期，央行最快可望於明年上半年加息，首相約翰遜之後說近期新冠肺炎疫情的情況不會左右6月21日解除疫情限制的決心，都提高市場對當地經濟加快重新啟動的憧憬。

短期內，炒作非美貨幣國家陸續放鬆疫情限制、央行醞釀「收水」，將繼續是滙市的炒作話題。策略上，除非聯儲局立場轉趨鷹派，不然非美貨幣仍看高一線。當中筆者維持看好英鎊的看法，中線有望上試1.45美元。至於上周提及的紐元，近日也看法站穩73美仙，所以維持短期在71至73美仙上落的看法。

今年迄今計，瑞郎和日圓這對避險貨幣分別跌1.4%和5.8%，表現在七大主要非美貨幣中敬陪末席，筆者認為日圓中線有機會跌穿110關口，可吼位在108附近高沽。

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