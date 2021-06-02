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AMC向基金公司配股 隨即被拋售 散戶力撐盤後破歷史高位

1小時前
AMC宣佈向基金公司Mudrick Capital Management 發行850萬股A類普通股，每股價格約27.12美元，集資約2.3億美元。

美國大型連鎖電影院AMC繼續獲WallStreetBets美國散戶追捧，其行政總裁Adam Aron曾表示會籌集更多資本，昨日（1日）AMC宣佈向基金公司Mudrick Capital Management發行850萬股A類普通股，每股價格約27.12美元，集資約2.3億美元，而AMC隔晚美股股價續飊升，一度升至33.53美元，收市報32.04美元，升22.66%，盤後再升17.63%。

AMC在新聞稿及證券文件中表示，所獲得的資金會用於設立新戲院及為戲院現時的投資提供資金，並持續尋找「槓桿化」的機會。

據《彭博》報道，AMC向Mudrick Capital保證股票可以自由交易，而Mudrick Capital在午市時以股票估值過高為由，賣出所有AMC股票，並從中獲利。以昨日中午約31美元計，Mudrick Capital獲利至少逾2,000萬美元。

AMC被拋售後，股價曾一度小幅回落，但在散戶支持下股價持續強勢，尾市一度升至33美元水平，盤後再升破歷史高位，報37.69美元。今年以來，AMC股價累績升超過1,400%，上周的升幅達116%。

Adam Aron提到，基於AMC的規模、經驗以及對創新和卓越的承諾，AMC有機會收購較大吸引力的戲院，並相信隨着接種疫苗的人越來越多，加上即將上映的大製作，未來將會是AMC大展拳腳的時候。

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