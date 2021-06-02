內地牙齒隱形矯治解決方案提供商時代天使（6699）將於明日（3日）起招股，招股價介乎147至173元，一手200股，入場費34,698.66元，打破2020年再鼎醫藥（9688）的3.27萬元的紀錄，為歷來入場費最高的新股；預計本月16日掛牌。輝立證券表示，該行預留約250億元孖展額，已接獲超過150億元孖展預訂，預計該股最終公開發售超購1,000倍，認為認購乙組頭（500萬元以上）頭都未能穩中一手，投資者宜量力以為。

入場費近3.5萬元史上最貴 無基石撐場

時代天使據擬發行1,682.96萬股，集資最多約29億元，上市市值高達287億元，但該股無引入基石投資者；高盛及中金為聯席保薦人。該股不但入場費高，而且貨源極少。據回撥機制，若該股公開發售超購100倍或以上，公開發售比例將增至50%，意味散戶可以從841.48萬股（42,074手）中搶奪手數，而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（21,037手），貨源相當短缺，相信比今年2月掛牌的諾輝（6606）更難抽中。

當時，諾輝乙組頭破紀錄未能穩中一手，「頂頭槌飛」亦最多穩中兩手。假設乙組有超過2.1萬人認購，及要兼顧頂頭槌大戶的前提，乙組頭很大機會未能穩中一手。

料超購過千倍

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，參考近期大熱新股，料時代天使吸引過百萬人申請認購，料超購1,000倍。供不應求下，相信該股首日很大機會爆升。不過，由於貨源太少，以孖展認購必順非常大手，以確保獲分配股份，否則只會蝕息，相信認購乙組頭（30,000股，涉524.3萬元）都未必能穩中一手，建議最少認購60,000手（涉1,048萬元）才比較穩陣。他認為，若投資者未能認購1,000萬元以上股份，倒不如以現金小注認購，「當抽獎博一博算數。」

以輝立借九成2.08厘息計，頂頭槌飛（認購84.14萬股，涉資1.47億元）利息約5.3萬元，即使只獲分配兩手，但只要升約78%就能「打和」。

信誠證券聯席董事張智威預計，該股公開發售超購過千倍，該行亦接獲很多客戶查詢，暫預留150億元孖展額。他認為，投資者要盡量認購最大手數，以確保穩奪最少一手，相信乙組頭（30,000股，涉524.3萬元）都未必能穩中一手，要最少認購乙組第三、四格才較穩陣。

承銷團之一的高盛發表報告，預計時代天使2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%；純利複合年均增長率達51%，給予公司估值370億至450億港元。承銷團之一的中金則給予公司估值278億至365億港元。

時代天使於2003年成立，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。該公司目前銷售四種隱形矯治器，2020年達成案例13.76萬宗，市佔率約41%，平均售價7,700元，按年升2.7%，但比2018年跌8.3%。該公司通過「規模定制」模式生產定制化隱形矯治器，2020年產能利用率為74%，按年跌2.9個百分點。

該公司去年收入8.17億元（人民幣，下同），按年增長26.4%，年內利潤1.5億元，按年升123%，全年經調整淨利潤達2.27億元，按年增長74.6%。該公司今年4月派付股東的現金股息達1520萬美元（約1.18億港元），較對上一年派發的4300萬元人民幣，大幅增加超過一倍。

該公司集資所得擬用於為新生產設施及研發中心的建設提供資金；提升研發能力；開發靈活及可擴展的智能信息技術系統，並部署數據中間平台；擴大內部銷售團隊，並為銷售人員提供培訓課程；為各種營銷及品牌推廣活動提供資金等。

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