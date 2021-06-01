【本報訊】二手交投氣氛持續高漲，多個屋苑錄破頂成交，當中長沙灣「四小龍」之一的昇悅居，兩房單位造價高見1,028萬元，創屋苑同類單位近三年新高。

香港置業黎俊華表示，樓市熾熱，昇悅居兩房重上千萬元，位於3座極高層A室，實用面積513方呎，兩房連露台間隔，享海景，剛以1,028萬元獲上車客承接，呎價20,039元。據悉，單位去年12月以1,028萬元放盤，最後零議價下賣出。業主2013年以648萬元購入，持貨八年賬面獲利380萬元離場，升值近六成。翻查紀錄，昇悅居歷來造價最貴的兩房戶，為2座高層B室，實用面積516方呎，2018年7月以1,030萬元易手， 呎價19,961元。

美孚相連戶減148萬沽

美聯吳志輝表示，美孚新邨上月錄得49宗成交，創今年新高。其中2期吉利徑19號高層自製相連單位，實用1,276方呎，開價1,800萬元，累減148萬元，以1,652萬元售出，呎價12,947元。美聯黃冠中稱，東涌藍天海岸1座中層A室，實用面積801方呎，三房間隔，附百萬裝修，以1,078萬元易手，呎價13,458元。買家本身居住同一屋苑，看好本港樓市，買多間作投資收租。原業主2004年以260萬元一手買入自住至今，打算移民歐洲才賣樓。

利嘉閣陳海潮稱，上半年整體樓宇買賣登記量料達50,521宗，除較去年下半年的40,523宗上升24.7%外，更較去年上半年的32,720宗大漲54.4%，勢創九年新高。