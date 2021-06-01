【本報訊】旅發局轄下香港旅業網顯示，疫情下今年首季酒店入住率僅為52%，令業界要改變戰略突圍。有酒店選擇與陪月公司合作，推出月子中心計劃，最貴竟要42.8萬元！本報找來剛產子不久的Sapna，試用其中一個逾20萬元的計劃，看是否物有所值。

今年4月，沙田麗豪酒店已推出坐月住宿計劃，最平由6.08萬元起。香格里拉酒店集團則夥同天恩陪月於6月推出月子中心計劃，以26日計提供4個套餐選擇，收費由11.8萬至42.8萬元，因應套房大小、陪月時間、月子餐單、產後修身療程等而定。

這次Sapna與其兩個月大男嬰試住的，是於九龍香格里拉酒店改裝的月子中心，陪月套餐價值28.8萬元，包括住於90平方米的海景套房、24小時一對一陪月服務、護士及中醫支援，房間具備bb床、嬰兒用品、哺乳器、奶樽消毒機等，其標榜產婦兩手空空，就能入住。

一日六餐 花灑接駁薑水

Sapna上房後，駐場陪月Money即開工，幫手清理bb排泄物，為他換上新裝。註冊護士隨即開始每天的半小時例行巡房，除問候孕婦身心狀況，亦記錄bb排便次數、黃膽指數等。陪月在替bb餵奶及掃風，Sapna就體驗30分鐘催乳按摩，嘆完剛好夠鐘食午飯。

月子中心提供一日六餐，包括早、午、晚三餐，以及早點、下午茶、宵夜。惟Sapna略嫌食物份量太少，「是有海參、燕窩甜品等上乘用料，但應該要調整份量，湯喝兩口就沒了，還有孕婦一般會戒糖，紅棗糕實在太甜。」正所謂「月子坐得好，一世無煩惱」，孕婦生產後身體虛弱，要避免碰觸生水，「酒店將花灑直接接駁薑水非常方便，尤其是生完經常很大汗，一日想沖兩次涼。」來到壓軸的盆骨修復體驗，產後修復師發現Sapna有骨盆傾斜的問題，經45分鐘矯正後，重新量度時兩側已回復平衡。Sapna直言全日最棒的，是催乳及盆骨修復。

媽媽實測 「負擔到是值得」

天恩陪月總監蕭逸嘉（Michelle）指出，該中心早與服務式住宅合作，主打海外回流香港的孕婦，收費13.8萬至15.8萬元，故當酒店提出月子中心項目後，雙方一拍即合。計劃由年初籌備，首位孕婦於6月入住，所選的是價值16.8萬元的月子套餐，包8小時陪月及24小時育嬰室服務。至於天價40萬元套餐，入住的是135平方米海景特色套房，有24小時二對一輪班陪月、亦加碼催乳及產後修復次數、到家陪月24小時等。目前該公司每天接獲逾百宗查詢。

經過一日試住，Sapna覺得是否物有所值？她表示，在家陪月重心於bb，但月子中心能顧及更多媽媽需要，「如果經濟能力負擔到，又想疼愛自己多一些，是值得的。」