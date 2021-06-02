港交所（388）響應政府接種計劃，將為在港工作及已接種兩劑疫苗的員工提供額外兩天年假。

該所行政總裁歐冠昇指，接種疫苗是全球抗疫的最佳方法，港交所一直努力確保旗下的市場能在疫情期間維持穩健及有效運作。早前他在公開場合時透露自己已接種兩劑疫苗。

廠商會推大抽獎

另外，香港中華廠商聯合會推出疫苗獎賞計劃，向已接種新冠疫苗的市民提供各式購物優惠和獎品，總值暫時超過港幣500萬元。

由6月中起，不論是已接種一劑或兩劑新冠疫苗的市民，均可於參與計劃的各業商戶享有折扣優惠。部份已參與計劃的企業包括新世界集團、莎莎、合興集團、金怡假期、永東直巴、金百加集團、德國寶、佳寧娜集團、家得路、僑豐行、恒香老餅家等。

至於大抽獎的獎品總值，暫時超過港幣500萬元，當中廠商會、史立德會長，以及會董會成員合共捐出300萬元，以預付卡簽帳額形式發放，頭獎為100萬元簽賬額，名額兩個。大抽獎將會分為兩輪進行，凡年滿18歲、已接種兩劑疫苗並持香港身份證的市民，均有1次抽獎機會。

此外，已接種兩劑疫苗的市民於參與計劃的商戶消費滿100元，即可額外獲1次抽獎機會（每名市民最多可享額外5次抽獎機會；每次須於不同的商戶消費）。兩輪抽獎均於網上進行，預計於7月底和9月初截止登記，計劃詳情和參加辦法將於稍後公布。

富通保險推特別疫苗獎賞

富通保險亦推優惠，其中一位合資格家庭成員已接種第一劑新冠疫苗，全家均可享指定附加保障額外一個月保費回贈，一家投保最多可獲6個月首年保費回贈。

另外，富通增免費額外住院現金保障。客戶接種認可新冠疫苗後14日內，因非意外原因而需住院，並接受有醫療必要之治療，可獲每天港幣500元、長達7天之住院現金保障。

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