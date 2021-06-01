本欄薦買「常客」中石化煉化（2386），今年以來大升49%。姊妹股上海石化（338）同期只升18％，與2019年高位比較仍低53％，追落後佳選。

1) 2020年，上石化營收746億元人幣，跌26％；純利6.28億元人幣，大減72％；每股全年派息0.119港元，則只減派12％。去年業績大倒退，受疫情影響，首季尤其嚴重。去年石化行業大受打擊，主要化工產品大跌價。

盈利預測爆升4.5倍

2) 今年首季，上石化營收204億元人幣，按年增長14％；受惠於產品漲價，純利11.73億元人幣，與去年同期見紅12.02億元人幣比較，「來回」相差近24億元人幣。內地最近宣佈對部份成品油徵收進口環節消費稅，對石化企業有利。大行平均預測上石化今年賺34.4億元人幣，回升4.5倍，預測PE 4.8倍，較6年平均折讓54％。

3) 上石化今年預測PB 0.55倍，較6年平均折讓58％。

4) 上石化去年派息比率167％，不宜作未來指標。2017至2019年，平均派息比率54％，以此推算，今年預測每股派息0.218港元，股息率高達11.3厘，較6年平均高出4.2厘。

5) 2018年6月底至今，上石化A股（滬：600688）跌35％，H股跌59％，跌凸。H股較A股的折讓，由當時的30％至今大增至57％。

★5月18日於2.02元薦買上石化，現價1.95元。目標價重溫：3.32元，潛在升幅70%。中信證券睇3.7元，中銀國際睇2.79元。

同場加映：化粧品／美容股炒聲震天。現代健康（919）單日飛升23％，今年升256%，PB 2.1倍；必瘦站（1830）升10%，今年升177%，PB超高，達14.7倍，市值109億元；卓珈（1827）彈9%，今年升114%，PB 2.8倍；莎莎（178）今年升60％，PB 3.6倍；卓悅（653）PB 5倍。不計必瘦站的超高PB，其他四隻PB平均仍高達3.4倍。

修身堂（8200）現價2.03元，NAV 10.75元，PB低至0.1 9倍，只及同業的5％。市值僅1.5億元，同業只要稍動手指，已有可能將之收歸己有。修身堂另外的賣點，是手上淨現金4.4億元，已相等於公司市值的2.9倍。2019/20年（3月年結）蝕5,649萬元，今年首三季只蝕536萬元，本月底宣佈末績前，盈喜料隨時發出。PB若與同業看齊，不得了。若回復2017年的0.5倍，已值5.38元，潛在升幅165％！

何車