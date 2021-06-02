「舖王」鄧成波上月驟逝，其家族成員沽貨行動未止，最新則以逾兩億元沽出尖沙嘴鐵路大廈一地舖，並由佳明集團（1271）接貨。

佳明集團最新發公告指，斥資2.068億元購入尖沙嘴漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖，面積約6,700方呎，呎價約30,866元；舖位目前由工商銀行（1398）以月租70萬元承租，即集團可享租金回報約4.1厘。

資料顯示，上述物業、連同深水埗福榮街一電腦商場3個地舖及一樓全層，由鄧成波或相關人士於2016年以4.88億元，向培新集團購入。

另據公告，佳明集團目前已全數持有上述鐵路大廈地下連地庫、及一樓之商舖，總面積約 3.05萬方呎；另集團總部亦設於同一辦公大樓的 18、19 及 22 樓，連同商舖面積，合計總樓面面積約6.29萬方呎。

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