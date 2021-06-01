【本報訊】統計處公佈，4月零售業總銷貨價值臨時估計為270億元，按年升12.1%，連升三個月，差過市場預期的17%，與3月的276億元貨值及增長20.1%相比，按月復蘇步伐亦見放緩。香港零售管理協會認為，即使今年「通關」仍受嚴格限制，但不再爆發新一輪疫情之下，零售業仍可憧憬電子消費券刺激購物意欲，預計下半年及全年零售銷售可有單位數增長。

耐用品消費額回落

在4月零售業總銷貨價值臨時估值270億元中，網上銷售價值佔整體6.8%，臨時估計為18億元，按年升27.2%。扣除其間價格變動後，4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升10.9%。

按零售商主要類別分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年上升達93.2%；服裝上升64.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升36%；電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值上升10.2%，但若以今年3月比較，此類別則跌8.7%。至於超級市場貨品的銷貨價值按年下跌12.7%，而較今年3月亦按月跌2.1%；食品、酒類飲品及煙草按年跌3.7%，按月則升9%。

華僑永亨經濟師李若凡表示，4月零售復蘇速度較3月放緩，其中耐用品消費金額有回落現象，相信是去年在家工作及上課時，市民有大量電子產品需求，但今年逐步減弱。她又認為，一些去年受影響的外出消費，包括衣物鞋類、珠寶等，已見反彈。

政府發言人表示，4月零售銷售在低比較基數下繼續按年增長，但因訪港旅遊業持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。展望未來，政府指出在環球疫情反覆下，訪港旅遊業料需時復蘇，零售業短期前景仍然困難。