新世界（017）大圍站上蓋住宅項目柏傲莊，1期去年10月推出市場，首輪開售大收2.27萬票，成為1997年之後的新盤票王。3期近日推盤，發展商落實本周六賣首批331伙，市傳至今日晚上7時，項目已收近2萬票，將於明日下午3時截票，問鼎票王寶座。

柏傲莊III 昨加推價單2號涉149伙單位，單位包括19伙一房戶、60伙兩房戶、51伙三房戶及19伙四房戶；單位實用面積由310至1,022方呎，折實售價753.9萬至2,529.5萬元，折實呎價17,999至25,781元，折實平均呎價21,368元，比首張價單貴6.9%。市場消息指，截至今日下午7時，累收近2萬票，超額認購59倍。

新世界營業及市務總監黃浩賢表示，柏傲莊III認購反應理想，料票數有機會接近第1期的最高紀錄22763票。入票人士的客源分布，約6成入票客人為去年曾於柏傲莊第1、2期入票，因此能於代理分店或家中輕鬆網上入票，不用親身到現場認證。區域方面，約7成來自新界區、2成來自九龍區、其餘為港島區。入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。

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