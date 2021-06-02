上周提到可從市寬大約看到市場突破的強度，即使到了6月1日，大市以大陽燭突破至29,450水平，仍然只比上周預測的阻力29,300高出100多點，同時階段2的市寬只由5月26日的30.11上升至33.93，比5月3日的32.67只高出一點，但指數已高出5月3日近千點，可見大市即使調整後回升，市場資金的風險胃納程度沒有太大增加。

而階段4的市寬在6月1日則下降至18.58，比5月3日的23.3下降得比較多一點，所以可以更加確定大市正處於康復期，即是不少股份已完成下跌浪並重回反彈階段，唯未見大規模股份進入當炒的上升階段，所以維持上周看法，筆者認為大市仍處於波幅區間，區間位置的支持仍維持28,650，相信大市於29,450見到阻力後會再試20天移動平均線。

心水清的朋友應該發現整個5、6月筆者都主張波幅市，而事實上大市出現趨勢市的情況亦是少之又少，多數時間都是近似5、6月的區間市況，所以對習慣了先前大起大落的戰友當然要一段時間適應，而且修復市下亦有兩大方針值得參考。

第一是因應市場趨勢性減弱而降底持倉比率，在大市處於5月下降期時，筆者在本欄主張3-5成持倉，即使現在市場進入修復期，但礙於上升趨勢仍未開始，本着順勢而為的心態，仍應控制倉位在五成以下。第二是改變持貨心態，在修復市中雖不至於如5月般要動用到打劫心態，不過亦不可以「贏谷」心態持貨，反而是有糊就要食，抱住游擊戰心態在20天附近勇於逆市入場，亦在股份突破某些移動平均線時勇敢食糊，炒炒波幅便可。

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