【本報訊】新盤市況趨旺，新世界（017）及港鐵（066）發展的大圍站上蓋柏傲莊III，自上周末起收票，現已收逾1.6萬票，是今年的新盤票王。昨加推149伙，折實平均呎價21,368元，較首批均價19,999元貴6.9%，個別單位差一層賣貴逾70萬元；鐵定本周六開售首輪331伙。

柏傲莊III二號價單共149伙，包括19伙一房、60伙兩房、51伙三房及19伙四房，面積310至1,022方呎，折實價753.9萬至2,529.5萬元，呎價17,999至25,781元，折實均價21,368元，比上周推出的首張價單均價19,999元貴6.9%。

波老道21號2.3億沽

抽出首批的8B座20樓B室，面積509方呎，定價1,289.8萬元，新價單樓上的21樓B室，定價1,361.3萬元，較樓下貴71.5萬或5.5%。是批最貴是8A座39樓A室，面積1,014方呎四房，折實2,529.5萬元，料為柏傲莊III以來最貴，呎價24,946元。發展商安排周六（5日）開售331伙，周四截票，現收逾1.6萬票，超額47倍。

6月首宗大碼豪宅成交出現，長實（1113）半山21 Borrett Road 15樓1室，面積2,945方呎，五房兩套間隔，連兩個車位，以2.3146億元招標沽，呎價79,511元，買家採用240天成交期付款。項目累售9伙，套現逾23.9億元，平均呎價9.5萬元。

嘉里（683）何文田喇沙利道瀚名19樓B室，三房間隔，面積1,132方呎，成交價3,653.25萬元，呎價32,273元。買家選用120天付款。

紅磡新盤命名「曼翹」

主力併購舊樓發展的桂洪集團持有的紅磡馬頭圍道項目，命名為曼翹。桂洪董事凌俊偉指，項目最快本月上樓書，下月初開價，同月開售，定價參考同區一、二手項目。曼翹位處紅磡馬頭圍道68號，鄰近紅磡廣場。全盤130伙，包括63伙開放式、62伙一房及5伙特色戶。標準戶面積186至250方呎，預計關鍵日期為2022年6月30日。

上月新盤市場回勇，成交量增至逾2,000宗，但同月撻定個案亦明顯上升。本報統計，5月份新盤市場撻定個案增至45宗，涉及的成交額6.05億元，發展商料沒收定金4,945萬元。當中有21宗為交易簽定臨時買賣合約後無進展，另外24宗則為撻大定。付款辦法方面，有29宗的買家選用建築期付款，佔比約64%。5月撻定最多為恒大（3333）屯門掃管笏珺瓏灣，1期撻定12宗，全為撻大定，均採建期付款，殺定635萬元；而2期就撻定6宗。