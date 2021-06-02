美國早前公佈針對電動車嘅新稅務政策，將每輛車稅收抵免上限由7,500美元提升至1.25萬美元，料可為新能源車行業帶嚟正面刺激。而5月底，中國電池原材料股炒起，而其中市場偏好鋰行業多於其他物料，主要係其平均銷售單價形勢大好，而大和指出在鋰行業中料氫氧化鋰價格於2021-23年將上升。不過有關碳酸鋰價格走勢較為審慎，主要係南美供應增加，而鎳及鈷供應亦有潛在上行。至於石墨陽極方面，留意到石墨化及刺針成本維持在言位，不過相關成本未必會轉嫁至平均銷售單價提升，主要因為龍頭供應商仍然尋求提升市場份額，單價難以大幅提升。

長逺而言，長遠而言喺結構性短缺潛在長遠電池原料合約，特別係氫氧化鋰、六氟磷酸鋰及聚偏二氟乙烯等，相信有望成為相關行業股份嘅股價催化劑，其中贛鋒鋰業（1772）值得留意。除咗美國有關電動車新稅務政策外，市場對贛鋒鋰業產品需求亦不斷提升，中線可以睇高一線。

舊年喺低基數下，贛鋒鋰業首季除稅後淨利潤按年提升近60.5倍，主要受鋰化合物價格自去年第四季起攀升所帶動。撇除政府補貼，首季經常性利潤按年增長117%至2.94億元人民幣。期內碳酸鋰及氫氧化鋰銷量分別達到3,800噸及1.1萬噸，雖然碳酸鋰銷量因生產調整而減少，但相信贛鋒鋰業可達成全年生產目標，達到2.5萬噸碳酸鋰及6萬噸氫氧化鋰。由年初至今鋰價維持上升趨勢，預期可支持增長，將贛鋒鋰業今年至2023年各年盈測上調。

技術走勢方面，其股價自2月由歷史高位149.7元調整至80元水平，已在低位整固3個月，日前走勢喺成交配合下突破多數平均線，預期調整已完成，料可再展升浪。不過目前逼近120元可能有回吐整固，可吼位116至118元收集，跌穿106元止蝕，上望目標142元，對應預測市盈率約50倍。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

https://stockqueen.co/ZH/

https://www.facebook.com/stockqueenbb

https://www.instagram.com/stockqueenbb/?hl=en

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略