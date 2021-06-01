【本報訊】由美團（3690）、阿里（9988）為首的科技股昨日發威，推動港股在「六絶月」開局再彈316點，收報29468點，為近三個月新高；成交1,569億元。科技股失寵多時後再獲市場青睞，除了因北水連日掃貨有功，亦與近期香港科技股ETF陸續在內地掛牌有關。

以上交所首隻滬港互通的華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF為例，該ETF追蹤在港上市的南方恒生科技ETF（3033），資金追入之下，南方恒生科技ETF全日升2.6%，報8.25元，資產規模突破103億元。

「ATM」帶動升勢

「ATM」各有升勢，合力貢獻恒指186點。美團升6.5%，報313元；北水再加倉該股達27億元。阿里及騰訊（700）分別升3.4%及1.5%。北水全日淨入近53億元。

體育用品股表現搶鏡，特步（1368）、李寧（2331）、安踏（2020）齊破頂，升幅各有9.6%、2.6%及2.3%。市場預期各體育用品公司於天貓618期間的銷售將不錯，另若中國參與東京奧運，將進一步助推國產品牌的GMV增長。現時安踏及李寧的市盈率分別達70倍及90倍，遠高於特步約37倍，後者或較能吸引資金追落後。

受五一黃金周帶動，澳門5月份博彩收入按年升4.9倍至104億澳門元，並重返至疫情前約四成表現。銀娛（027）彈3.3%，報65元。