「始終第一胎，疫下又停辦產前班，生完首兩星期真的雞手鴨腳，精神變得極緊張。」半夜起身餵奶、眼光光到天光，相信不只是靚媽Sapna的湊仔辛酸史，更是本地孕婦的共同寫照。為讓Sapna舒舒服服地坐月，今次記者就帶她入住香港一間由五星級酒店合作經營的月子中心，最貴的月子套餐盛惠42.8萬元，不少人聽到均直呼天價，究竟這個令人咋舌的收費，又值不值呢？

不少港媽期盼已久的月子中心，在亞洲其他地區如台灣、韓國及內地等，早已開得成行成市，產婦為得到最好的身體調養，也會入住月子中心。尤其台灣發展較成熟，根據產後坐月子顧問MamiGuide數據顯示，由2011年至2019年，當地入住產後護理機構人數已飆升2.4倍；全台月子中心亦由117間增加至276間，貢獻收入超過40億台幣（約11億港元）。在台北入住房間較大、位置更佳的月子中心，一天收費可達2萬台幣（約5,588港元）以上；內地就更誇張，北京國貿一間豪華月子中心，一個月最低入場費已達160萬人民幣（約193萬港元）。中國前瞻產業研究院預計，相關市場規模於2022年將超過320億人民幣。

湊b問題天天都多，Sapna也曾嘗試搜索本地月子中心，奈何香港發展滯後，最終只聘請了在家陪月每天幫忙8小時，其餘時間便靠丈夫與自己二人一腳踢。是次Sapna及兩個月大男嬰，會試住價值28.8萬元的陪月套餐，擁有90平方米的海景套房、24小時一對一陪月、護士及中醫支援，房間具備BB床、嬰兒用品、哺乳器、奶樽消毒機等，標榜產婦兩手空空，就能入住。

怎料Sapna抵達酒店大堂不久，BB就痛快地「舒暢」一番，一行人惟有急急腳上房。Sapna邊安放隨身物件時，駐場陪月Money已即刻開工，幫手清理BB排泄物，又為他換上新裝，其間BB都很乖沒有鬧脾氣，一點也不怕陌生人。

註冊護士隨即開始每天的半小時例行巡房，除問候孕婦身心狀況外，亦會記錄BB排便次數、黃膽指數等，減輕孕婦產後到母嬰健康院的舟車勞頓。正當陪月進行BB餵奶及掃風任務，Sapna就準備體驗30分鐘催乳按摩，嘆完剛好夠鐘食午飯。月子中心提供一日六餐，指的是早、午、晚三餐，早點、下午茶、消夜三點，孕婦講究坐月食療，例如第一周先健脾及去水腫，排清子宮內殘留的惡露後，「12朝」後始進補。惟Sapna略嫌食物份量太少，「款式確實頗有心思，又有海參、燕窩甜品等上乘用料，但應該要調整份量，湯喝兩口就沒了；還有孕婦一般會戒糖，紅棗糕實在太甜。」

正所謂「月子坐得好，一世無煩惱」，孕婦生產後身體虛弱，要避免碰觸生水，洗澡因而成為一大難題。Sapna大爆家中浴室面積小，只能取巧地用生水洗澡後，再用薑水淋身，「酒店將花灑直接接駁薑水非常方便，尤其是生完經常會很大汗，一日都想沖兩次涼。」最重要的是，陪月會在套房中24小時執勤，除洗頭時坐定定已有人服侍，BB沖涼亦不用媽媽出手。

來到壓軸的盆骨修復體驗，產後修復師發現Sapna有骨盆傾斜的問題，經45分鐘矯正後，重新量度時兩側已回復平衡。Sapna直言全日最棒的，正正是催乳及盆骨修復，「其實我從未試過催乳，雖然我餵母乳，但見BB吃得好就沒多加理會，按摩時才知道怎樣做護理，以致不會塞奶或脹痛。至於產後修復，女人都對數字較敏感，哈哈。」

房價跌創月子商機 每日查詢逾百宗

是次Sapna試住的，是經九龍香格里拉改裝的月子中心，旅發局轄下香港旅業網顯示，今年首季酒店整體入住率為52%，業界突圍亦要改變戰略。香格里拉夥天恩陪月於6月推出月子中心計劃，以26日計提供4個套餐選擇，收費由11.8萬元至42.8萬元，因應套房大小、陪月時間、月子餐單、產後修身療程等而定。

天恩陪月總監蕭逸嘉（Michelle）指出，該中心早與服務式住宅合作，提供陪月、產後護理及住宅的一條龍服務，主打海外回流香港的孕婦，收費13.8萬元至15.8萬元，故當酒店提出月子中心項目後，雙方一拍即合。

Michelle透露，該計劃由年初至今籌備半年，首位孕婦將於6月入住，所選的是價值16.8萬元的月子套餐，包8小時陪月及24小時育嬰室服務。目前每天接獲逾百宗入住查詢，對於使人咋舌的逾40萬天價套餐，她承認早已預料較少人選擇，故房源亦只此一間。

不過，天恩未有成功搶飲頭啖湯，今年4月沙田麗豪酒店已推坐月住宿計劃，最平由6.08萬元起。Michelle強調拒打價格戰，聲稱報價不含隱藏式收費，「資訊透明下，客戶很容易比較到套餐有何差別。」

疫後酒店房價回落，催生本地發展月子中心的商機。Michelle認為，多年來香港市場一直做不起，主要受制於租金高企，而台灣多數月子中心均屬獨棟式住宅，又鄰近醫院，整體配套較好。但香港人消費力高，市場潛力不容小覷，「有些客戶曾赴台灣或深圳入住月子中心，現在香港終於有這類服務，都會選擇留港。」不過，旅遊業復蘇後房價上升，會否影響生意？她直言可能調整收費，但與酒店有共識欲長遠發展，「不只着眼這3個月的事」，並透露有意在港島增設分店。

孕婦產後易被忽略 月子中心重視媽媽需要

根據香格里拉官網顯示，今次入住的同類房型，一晚連稅收費約4,000元，26日索價逾10萬元；至於24小時陪月，市價月薪5萬元起跳，王牌陪月員更可達8萬元。餘下約10萬元，則提供免費畫畫和瑜伽課程、6次開奶及母乳餵哺指導、產後修復師（乳房、紮肚、修身、肩頸）服務、嬰兒攝影、8小時到家陪月、專車接送出院及回家各一次等。

經過一日試住，Sapna覺得20多萬元是否物有所值呢？她表示，在家陪月重心於BB，但月子中心能顧及更多媽媽需要，「如果經濟能力真的負擔到，又想疼愛自己多一些，是值得的。」並解釋，作為人母多多錢都願意花在BB身上，用在自己身上的反而左思右想，「但其實也值得對自己好，例如剛剛有人幫我照顧BB，我享受吓按摩、用電話，感覺能做回自己多一點。」

《香港醫學雜誌》最新研究指出，疫下孕婦出現產後抑鬱症狀的比例，已升至14.4%，新手媽媽壓力之大，實在不容忽視。但講到天價42.8萬元套餐，Sapna隨即耍手擰頭，「老實說，我afford不起，住一日萬多元，很多人都會『打個突』，我想沒有人會選吧？而且你究竟還能提供甚麼服務給我？真的有點誇張。」

天價40萬元套餐，將入住135平方米的海景特色套房，最大差別是包24小時二對一輪班陪月、加碼催乳及產後修復次數、到家陪月24小時，惟是否值得就因人而異。

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