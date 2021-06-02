何柱國今年2月落實賣盤星島（1105）予佳兆業集團（1638）主席兼執行董事郭英成的女兒郭曉亭，只餘下約2,965萬股或3.37%股權。權益披露顯示，何柱國上月27日已為其餘股份覓得買家，就出售持有的星島2,965萬股訂立協議，每股作價1.5元，套現4,447.5萬元。出售後，他不再持有星島任何股權。不過，該披露未有顯示買家身份，而且註明何柱國無須在4個交易日內交付有關股份，因此他名義上是股份的持有人，相信是要等待郭曉亭的交易完成才交割。

身兼政協常委的何柱國，現時仍是星島主席，外界盛傳他出售星島，是為了出選新一屆特首。星島醞釀賣盤逾15個月，今年2月落實賣盤兼「染紅」，以每股1.5元、總代價約3.7億元出售予郭曉亭，持股28%成為大股東，而何柱國早已表明將餘下股權出售予獨立第三方。據公告，該交易需於下月28日或之前完成。

星島今日收報0.88元，升1.15%。

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