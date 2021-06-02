中華煤氣（003）今天舉行股東會，疫情下仍有50多名股東出席支持，部份已上年紀。會後常務董事陳永堅透露，會鼓勵市民接種疫苗並推出優惠措施，將在短期內公佈。

陳永堅表示，身為公共事業公司，會鼓勵市民踴躍參與疫苗接種，現時公司正在就優惠措施編排「眾多方案」，預計短期內有所公佈。他又透露，自己在很早期已完成接種。陳重申，由於香港失業率高企，各行業經營較困難，通脹增幅輕微，今年不會調整煤氣費。

他表示，今年首季本港售氣量尚可，按年跌1.8%，如撇除去年潤年的效應，按年僅跌0.7%；期內客戶增加6,400戶，爐具銷售量升20%，表現理想。他指出，疫情下商務、旅遊未復蘇，影響工商售氣量，但住宅售氣量上升抵消影響，展現了煤氣的韌力。

至於內地首季售氣量按年大增31%，首席財務總裁何漢明表示，去年旗下港華燃氣（1083）入股上海燃氣25%股權的進展良好，預期本月中可完成所有交易條件，屆時可將上海燃氣收益入賬，包括其售氣量達90億立方米，令煤氣在內地的售氣量全年可驟升至380億立方米。

研產氫氣推動碳中和

中國去年定下2060年達致碳中和的目標，陳永堅表示，煤氣公司一向將減排政策整合在業務之中，當旗下新能源公司易高的氫化植物油（HVO）、可持續航空燃料（SAF）等年內陸續增產後，便能助該公司定下更清晰的減排目標。

他強調，煤氣公司一直朝着可持續發展能源轉型，透露兩年前已試行供應氫氣，日後會努力生產、運輸及應用。他又指，煤氣公司的內地智慧能源板塊發展迅速，包括太陽能、電池儲能、能源聯網等，可達到精準減排；另外煤氣公司亦積極拓展城市有機廢物和環衞業務，都可減低能源消耗，相信可帶來更多商機。

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