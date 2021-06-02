近期工商舖市況暢旺，加上港府推出工廈重建「標準金額」補地價先導計劃，帶動相關物業交投持續造好，不少外資基金亦相繼入市。其中澳洲基金嘉民集團最新以3.68億元，購入九龍灣工廈4個倉庫，並於兩個月連斥5.5億元入市。

據土地註冊處資料，三湘九龍灣貨運中心7樓A至D室，面積約6.97萬方呎，另連8個上落貨車位，新近以3.68億元易手，呎價約5,280元。登記買家為Tai Yip Investments No.2 Limited，公司董事包括李偉豪（Lee Wai Ho Stephen）等人，料為嘉民集團相關人士。

原業主於2013年6月以逾2.1億元購入上述7樓A至E室等物業，撇除未有成交的E室，賬面已獲利約1.58億元或75%。

事實上，嘉民集團早於3月已斥1.82億元，買入同廈低層B室及4個上落貨車位，即集團兩個月內豪擲5.5億元入市。

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